〈郭董參選2020〉近來動作頻頻 露「考慮參選」端倪

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘表態將退居二線，並考慮參選總統，市場人士分析，郭台銘近年大動作加碼鴻海持股、今年以來更開設官方臉書粉專及 Line 帳號、大舉發送國旗帽、擴大高雄投資、協助農產品西進等動作頻頻，可看出郭董從未明確表態，到考慮參選之間的轉變。

郭台銘今 (16) 日出席「臺灣關係法 40 周年紀念會時」表示，其實在 6 個月前，對參選總統並沒有「起心動念」，主要是近來在思考如何為台灣、社會、年輕人多做一些事，才會考慮參選 2020 年總統大選。

不過，郭台銘近 5 個月加碼持股，持股數由去年 10 月減資後的 129.7 萬張，攀升至 3 月的 133.4 萬張，增加 3.65 萬張，持股比重從原先 9.36% ，攀升至 9.62%，市場人士分析，郭台銘持續增加持股，有助退居二線鞏固實力，並進而參選總統。

此外，郭台銘在今年鴻海年度愛心嘉年華前，大動作創立官方臉書粉專，並大舉發送國旗帽，到近期創建官方 Line 帳號，與網友互動，也讓外界認為是為了衝刺網路聲量。

且不僅如此，郭台銘日前除了大動作宣布加碼投資高雄，推動高雄的高科技產業發展外，也同步宣布要協助台灣農產品西進，打入中國中西部市場，累積民意，也展現郭董在這半年從未表態到考慮參選的轉變。