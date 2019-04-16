〈南亞科法說〉市況不佳 再下修資本支出至70億元 較去年縮減逾6成

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (16) 日公布第 1 季財報，並再度下修今年資本支出，由原先的 106 億元下調至 70 億元，較去年大砍約 65.7%，而位元產出方面，今年初原先預期將年增 10-15%，也下調至微幅成長或持平，但將投入 5-10% 的產能作為製程與產品研發使用。

南亞科董事會先前通過今年研發及一般性資本支出預算，以不超過新台幣 106 億元為上限，較 2017 年縮減近 5 成，不過，因應市況保守，南亞科今日宣布，今年度資本支出計畫由原先的 106 億元，降低至約 70 億元，資本支出較去年大砍約 65.7%，其中絕大多數為先前採購設備的尾款。

南亞科 2017 年資本支出共 294 億元，去年約 204 億元，今年則大幅縮減至 70 億元。對此，總經理李培瑛表示，2017 年與去年的資本支出中，包含許多設備採購，設備也已上線，在產能擴充下，使去年位元成長率高於業界平均、達 38%。

李培瑛指出，由於前 2 年已陸續採購設備，今年資本支出規模原本相對就較少，而近期因應市場變化，資本支出規模因此再縮減。而位元產出方面，今年初原先預期將年增 10-15%，也下調至微幅成長或持平。

雖然資本支出下調，但李培瑛表示，為加速研發以提升競爭力，將增加 5-10% 的產能，作為製程與產品研發使用，包括 LPDDR4X 等各種不同的低功率產品、各種不同密度產品，開發 LPD3 產品、下世代製程技術 1X，及研發伺服器新品等。