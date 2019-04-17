【永豐期貨】台指選擇權盤前－電子三王齊揚 台股盤堅站上10900

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 54 點至 10930 點。價差方面，台指期正價差擴至 2.15 點，電子期正價差擴至 0.34 點，金融期轉為逆價差 - 0.69 點。現貨部分，三大法人買超 75.44 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1090 口至 32188 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 894 口至 60562 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1169 口至 27298 口。

週一美國股市因高盛、花旗等銀行股財報不如預期小幅收低，日韓股市早盤也以下跌開出，不過隨美股電子盤走高，台指期也由黑翻紅，加權指數開盤一舉跳高站上 10900 點大關，盤中金融股擴大跌幅加上電子權值股縮小漲幅，讓加權指數回落，但平盤附近承接買盤強勁，指數再度向上攻高站上 10900 關卡，午盤過後更是大筆買單敲進權值股拉高指數走揚，終場加權指數上漲 52.25 點至 10927.85 點，成交量能 1311.2 億，較前一日增加 108.59 億。整體而言，明日將是期貨月結算日，今日 4 月份合約盤中普遍呈現正價差，午盤過後更是數次飆升至 10 點以上，顯示期貨走勢明顯強於現貨，但外資期貨部位小減，特定法人也持續有多單轉倉跡象，因此仍不建議投資人過度期待拉高結算行情。

選擇權分析

選擇權 OI 最大量支撐壓力區與昨日持平，不過從 OI 變化狀況可以發現上檔壓力區有從 10900 上移至 11000 點跡象，顯示隨指數上漲，莊家似有向上退守的態度。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.8 升至 1.85。整體選擇權籌碼面顯示中性偏多架構。 (永豐期貨研調)



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