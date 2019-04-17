【華冠投顧】盤中解析：拉高結算

劉彥良 分析師

外資淨多單水位 6 萬口，台指期挾費半漲和強勢軋空順勢拉高結算，指數高點來到 10998，隨時挑戰『萬一』。

費半大漲的主因是蘋果和高通達成專利和解，這是預期之中的事，一般來說都是花錢消災，只要談妥金額就可以順利解決，就像我之前分析蘋果是否會去攻雙向無線充電一樣，如果蘋果自己弄不出來，也不致於像 AirPower 一樣胎死? 中，頂多是花錢跟三星買技術就能解決。

回到台股身上，我不斷告訴投資朋友要留意融券餘額的變化，遇到融券強制回補高峰期但券單卻不減反增，昨天又增加了 4.3 萬張，近三個交易日合計更是大增 13 萬張，正所謂空頭不死多頭不止，指數自然不用預設高點。

軋空股的代表泰碩 (3338) 今天再創新高 63.2 元，其他散熱族群也是強強滾，而我提醒空軍弟兄要小心的玉晶光 (3406)、動力 - KY(6591) 和同致 (3552) 今天也都大漲至少 3%。目前的操作策略自然就是持續偏多，未來需要保守時我自然會第一時間在 LINE 和節目中提醒投資朋友。

我們持續鎖定的是 3 月營收成長股來操作，今天致振 (3466) 盤中追平近期新高、泰鼎 - KY(4927)也維持強勢隨時會創高，此外新鎖定的老虎伍茲概念股也很漂亮地開高走高甚至一度攻上漲停。

該公司 3 月營收月增 2 成、年增 3 成，而且第一季營收也年增 3 成。推算下來第一季雖為淡季但可較去年同期轉虧為盈，甚至可以賺到去年獲利的 3 成以上水準，以月 K 線來看，股價才剛越過大底頸線，後勢值得期待。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。