鴻海獲外資連14日買超 三大法人買超75億推升指數衝上半年新高

台股今 (16) 日在鴻家軍領頭攻漲下，加權指數衝上 10927 點，創下辦年來波段新高，三大法人同步站在買方，合計買超 75.46 億元，其中鴻海更是獲外資連續 14 天買超，推升股價站上 89.9 元，持續衝上波段新高。

外資今天買超台股 56.13 億元、自營商與投信分別買超 21.63 億元、2.3 億元。

外資買超前五大個股中，分別為晶電 (17297 張)、緯創 (16976 張)、和碩 (7483 張)、鴻海 (7418 張)、南亞科 (7206 張)；賣超前五大個股，分別為新光金 (18165 張)、群創 (11144 張)、富邦 VIX(10571 張)、友達 (8047 張)、國泰金 (7629 張)。

自營商買超前五大分別為：元大滬深 300 正 2(41984 張)、元大高股息 (13283 張)、富邦上証正 2(7115 張)、晶電 (4631 張)、國泰中國 A50(3624 張)；富邦 VIX(54866 張)、元大台灣 50(9852 張)、彩晶 (1216 張)、友達 (1113 張)、元大滬深 300 反 1(1036 張)。

投信買超前五大：彩晶 (3977 張)、奇鋐 (2296 張)、長榮航 (1341 張)、台郡 (1266 張)、泰鼎 - KY(1141 張)；賣超前五大：大成鋼 (1839 張)、中信金 (1333 張)、台灣高鐵 (818 張)、敦泰 (700 張)、南茂 (625 張)。

展望後市，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股目前雖已進入 10,500 點至 11,000 點前波密集套牢區，但觀察資金行情可發現，台股多頭格局仍在，指數止穩強勢可望創造中小股表現空間，另外科技廠商對今年下半年市況是否樂觀，也是留意重點。