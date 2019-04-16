中國電動車的大考驗：電池續航力不符期待

中國正積極搶攻電動車市場，但實際電池續航力，仍面臨重重考驗。號稱「一鍵充電」，就能行駛 335 公里的蔚來汽車 Nio 的 ES8 電動 SUV，實際表現，似乎不及預期。

據路透社報導，中國一名 44 歲的房地產經理 Wang Haichun ，在從重慶前往成都的路程 (超過 330 公里) 中，駕駛 Nio ES8，並以時速 100 公里行駛，但並未達到廠商宣稱的「可行駛 335 公里」的距離。

他花人民幣 48 萬 1000 元購買的 Nio ES8 已轉手賣出，換成 Lexus 的 NX300h 油電複合休旅車。

蔚來汽車對此則回應，NioES8 能夠在時速 100 公里的情況下，行駛超過 200 公里，且有許多充電站，可供充電。

但在實際情況下，電動車的實際行駛距離，比官方公告的要少，尤其在高速公路或是地形及劇烈天氣影響下，這一點讓許多人對於電動車的接受度仍有限。

中國一些知名汽車工業的專家則認為，在 2025 年以前，純電池電動車會降價至和燃油車一樣價格。

智庫中國電動汽車百人會論壇 EV100 的執行副理事長歐陽明高預測，電動車的電池成本，將從目前的每 KWh 150 美元至 200 美元降至 100 美元。

中國的寧德時代 (CATL)、比亞迪和南韓的 SK 創新也正開發電動車電池 NMC811，它使用 80% 的鎳，10% 的錳，10% 的鈷，而傳統的鋰離子電池使用 60% 的鎳，20% 的錳和 20% 的鈷。 NMC 811 電池還提供更高的能量密度，這意味著電池成本更低，重量更輕。

由特斯拉和松下生產的電動車電池則使用鋁代替錳，配方比例稍不同，且使用比 NMC811 更少的鈷。

電動車充電將會是電動車普及化的關鍵，目前大多數電動車能在半小時內完全充飽電，但未來仍有許多障礙須克服。