〈財報〉Q1營收較去年持平 美國銀行盤前股價跌逾0.6%

美國銀行 (BAC-US) 今(16)日公布 2019 年第 1 季財報，營收較去年持平，略低於預期；受此消息影響，美國銀行盤前股價跌逾 0.6%。

台北時間週二晚間 8 點 18 分，Investing.com 報價顯示，美國銀行盤前股價下跌 0.64%，至 29.65 美元；週一，美國銀行股價收跌 1.09 %，至 29.84 美元。

美國銀行盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

2019 年以來，美國銀行股價累計上漲逾 20%，表現優於追蹤 24 家金融業者的 KBW 銀行指數。

關鍵數據

美國銀行首季營收為 230 億美元，較去年同期持平，略低於 Refinitiv 分析師預期 (233 億美元)；淨利為 73 億美元，年增 6%；每股純益 (EPS)0.7 美元，優於分析師預期 (0.66 美元)。

首季消費者銀行業務獲利為 32 億美元，年增 25%；全球市場業務獲利為 10 億美元，年減 26%。

首季全球銀行業務獲利為 20 億美元，年增 2%；財務管理業務獲利為 10 億美元，年增 14%。

美國銀行首季獲利年增 25%。(圖：翻攝自美國銀行財報)

公司看法

美國銀行執行長 Brian Moynihan 透過新聞稿表示，美國消費者活動與經濟成長，仍屬穩健，企業借貸堆動經濟發展；即使資本市場環境充滿挑戰，但美國銀行團隊，仍可在各式市場條件下，創造穩定營收。

近期，Moynihan 宣布，將與員工共享公司獲利，計畫於未來 2 年內，把最低時薪，提升至 20 美元。