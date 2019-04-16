Fed今年不升息 花旗：美銀行Q2至Q4業績難超越首季

花旗集團分析師預估，在聯準會 (Fed) 今年可能不升息的情況下，美國銀行業年底前的獲利，恐難突破首季表現；換言之，第 1 季「已是今年最佳表現」。

Fed 上月利率決策顯示，將維持聯邦資金利率區間於 2.25% 至 2.5% 不變，且從利率點狀圖可看出，多數官員預期，今年不會升息。

花旗集團全球銀行研究團隊主管 Ronit Ghose，在接受 CNBC 採訪時表示，Fed 已暗示，今年不會升息，美國銀行業創造獲利的能力，將因此受限。

Ghose 稱，「如果 Fed 不升息，對 (銀行業) 利潤率來說，絕非好消息。」

在美國 6 大銀行中，已有 4 家公布首季財報，摩根大通和富國銀行，表現優於預期；高盛和花旗，則不如預期；摩根士丹利和美國銀行，本週都將公布財報。

花旗日前公布首季財報，營收為 185.76 億美元，年減 2%，略低於 Refinitiv 分析師預期 (186.34 億美元)；淨利為 47 億美元，年增 2%，每股純益 (EPS) 為 1.87 美元，優於分析師預期 (1.80 美元)。

花旗首季股票交易業務營收為 8.42 億美元，年減 24%，低於預期 (9.27 億美元)；首季固定收益、外匯及大宗商品業務 (FICC) 營收為 34.5 億美元，年增 1%，優於預期 (31.8 億美元)。

週一 (15 日) 花旗股價收跌 0.06%，至 67.38 美元。