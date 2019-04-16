Disney+是蘋果最需要的產品 蘋果可能出手收購迪士尼？

上月蘋果 (AAPL-US) 召開發表會，推出期待已久的 Apple TV+，而近日迪士尼 (DIS-US) 亦是發表了串流媒體服務 Disney+，市場熱議，蘋果手上雖有硬體 Apple TV+，但獨缺屬於軟體的節目內容，Disney+ 很可能成為蘋果最需要的產品，蘋果或可能出手收購迪士尼。

上月蘋果推出 Apple TV+ 有名人加持，包括歐普拉 (Oprah Winfrey)、史蒂芬史匹柏 (Steven Spielberg)、瑞絲薇絲朋 (Reese Witherspoon) 等人，但發表會現場缺乏細節，幾乎沒有實際節目影片的簡介，導致明星和創作者只能在台上獨白。

更讓人好奇的是，蘋果並未公布有關該服務的其他細節，如訂閱費之價格、蘋果未來將推出多少原創內容、是否可與其他蘋果訂閱產品整合成套餐、Apple TV + 何時上架等細節，都並未公布。

而迪士尼亦於上週發表串流媒體服務 Disney+，雖然沒有名人代言，但迪士尼展示了節目和電影的實際影音，包括強檔電影「冰雪奇緣 2」、「真人版獅子王」，以及「星際大戰：天行者的崛起」，這些都將最終加入訂閱服務。

迪土尼庫藏片源豐富。（圖: AFP）

迪士尼有條不紊地公布了所有細節，如訂價是每月 6.99 美元或每年 69.99 美元，低於 Netflix (NFLX-US)。所有節目都能離線下載。迪士尼將在 2020 年前為該服務投入 10 億美元，到 2024 年將超過 20 億美元。迪士尼計劃將 Disney+ 與 Hulu 和 ESPN+ 整合推出折價套餐，儘管目前還沒訂出折扣價格。

隨著發表會的進行，市場人士即議論紛紛，很明顯地 Disney+ 正是 Apple TV+ 想要達到的理想。

市場分析，蘋果希望推出適合家庭的內容，正如 Disney+；而蘋果希望推出常態訂閱產品，以幫助改變企業的部分成長結構，這也是 Disney+；蘋果希望好萊塢能夠打造適合蘋果最佳行動產品的品牌內容。這更是 Disney+。

蘋果與迪士尼之間向來關係友好，迪士尼 CEO Bob Iger 名列蘋果董事會。蘋果聯合創始人賈伯斯也是皮克斯動畫工作室的共同創始人，他於 2006 年將其出售給迪士尼。賈伯斯成為迪士尼公司最大的個人股東，交易後約佔該公司已發行股份的 7%，並在迪士尼董事會任職直到他去世為止。迪士尼長期以來一直是蘋果產品的早期採用者，包括率先在 iTunes 上放置完整的電視節目。

那麼該如何達成這筆交易呢？

專業科技與媒體投資公司 EMJ Capital Ltd. 創始人兼總裁 Eric Jackson 表示，「我懷疑蘋果公司可能會在 11 月推出之前收購迪士尼，」「用陰謀論來說，也許這就是為什麼它們都把它命名為『+』的原因。」

收購迪士尼將是個極端的行動，因為要買下的不止是迪士尼的串流媒體服務。蘋果還必須收購主題公園業務，去年營收超過 200 億美元。它必須收購 ESPN 和傳統的有線電視網、電影和電視製作工作室，以及迪士尼剛剛支付的 719 億美元所有福斯資產。它必須收購 BAMTech 串流媒體平台和消費品業務以及進入公司的其他一切，其總市值達到 2370 億美元。

不過，蘋果付得起。第 1 季結束時其手頭現金達 2450 億美元。至於監管機構是否允許，則是另一個層次的問題。

Jackson 說：「蘋果應該早幾年就收購迪士尼，而非不斷地進行股票回購、發放股息和償還債務。」

但如果蘋果公司不想將整家公司押在迪士尼上，那麼是否會簽署授權協議？

迪士尼希望更多的家庭能使用 Disney+，因此不希望通過限制潛在客戶來限制消費者取得。但是，如果蘋果以某種方式將其原始內容與迪士尼的產品混合在一起，為蘋果設備所有者提供混合訂閱服務呢？

添加迪士尼內容將為 Apple TV+ 提供更深入內容庫藏。它將消除「太多串流媒體服務」的問題，並且有助於迪士尼吸引蘋果設備用戶。正如歐普拉所說，「它們存在十億個口袋中，包括你們都是！」

蘋果可能不太在乎迪士尼的庫藏影片，只關注原創節目。BTIG Group 的媒體分析師 Rich Greenfield 表示，投資人可能高估了迪士尼片庫作為籌碼的能力。

他表示，「蘋果公司將在第一年投資更多金額在原創節目上，且以低於迪士尼的價格推出，」他仍然預期蘋果的原創節目對設備所有者是免費的。

但何時推出，以及它們之間的差異，目前讓人無從得知。

Jackson 說：「如果蘋果公司在其發表會中推出 Disney+，人們會感到震驚。」