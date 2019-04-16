〈亞馬遜財報前瞻〉華爾街預期AWS成長飆升 再創強勁一季

亞馬遜 (AMZN-US) 再過 10 天就要公布財報，分析師預計將會看到大事。

Loop Capital Markets 分析師 Anthony Chukumba 週一重申亞馬遜股價評級「買進」，目標價 2200 美元，EPS 4.78 美元，高於華爾街的共識預期。

亞馬遜預計 4 月 25 日盤後公布第一財季的財報，根據 FactSet 調查，分析師預期亞馬遜 EPS 4.71 美元、營收 597 億美元。去年同期，亞馬遜 EPS 3.27 美元、營收 510 億美元。

亞馬遜近期股價走勢

Chukumba 報告指出，「我們今年第一季、今年和明年的稀釋 EPS 估計都高於共識預期，這反映了更加樂觀的獲利預期。」

亞馬遜 AWS 預期將推升成長，一如近期幾季的表現。Chukumba 將其 EPS 估計定在淨銷售上升 16%，其中受到 AWS 銷售躍升 40% 的推動。去年第四季 AWS 銷售飆升 45% 至 74.3 億美元。

雲端運算快速普及，嘉惠產業兩大巨頭——亞馬遜和微軟 (MSFT-US)， KeyBanc 資本市場分析師 Brent Bracelin 估計，該市場五年內銷售將大增 3000 億美元。

除了 AWS 之外，Loop 分析師 Chukumba 預期，亞馬遜快速成長的廣告業務將獲得更多收益，亞馬遜管理階層也將釋出無人商店「Go」更多資訊。外媒近日報導，亞馬遜打算在 2021 年前展店多達 3000 家 Go 商店。（目前西雅圖、舊金山和芝加哥共約 10 家 Go 商店，但亞馬遜拒絕回應該報導。）

亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 上週向股東表示，「隨著公司發展，一切都需要擴大規模，就連實驗失敗的規模也會擴大，如果你失敗的規模沒有擴大，你就沒有投資到一種真正能推進指針的程度。如果亞馬遜偶爾出現數十億美元的失敗，那是因為我們正在用適當的規模進行實驗。」

然而，Chukumba 警告，亞馬遜股票也有一定的風險。他指出這些風險來自其他線上和實體零售商的競爭增強、雲端運算對手的競爭增加、主管機關對反壟斷的監管增強、美國消費者支出疲弱，以及管理單位潛在變動等。