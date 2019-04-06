蘋果和迪士尼搶不過Netflix！理由有三

迪士尼 (DIS-US) 和 蘋果 (AAPL-US) 預期推出的串流媒體視頻服務會如何影響 Netflix (NFLX-US)？一位多頭分析師認為，由三項統計數據來看，該公司的領導地位將保持不變。

Netflix 股價週五 (5 日) 下跌 0.65% 至 365.49 美元。Raymond James 分析師 Justin Patterson 之前重申強力買入評級和 470 美元的目標價格，遠高於 FactSet 平均預期的 399 美元。

投資人大多都在等待 Netflix 本月稍後公佈的第 1 季財務業績，但 Patterson 看的更遠，「第 2 季的展望可能會略微受挫，」

Patterson 表示：「權力遊戲」與「復仇者」的競爭、份量較輕的內容、外匯匯率的波動以及階段性調漲訂閱價格，都必然導向更加保守的展望。但這都沒關係。2019 年下半年才是重點，也就是上行風險成為共識之際。

蘋果最近也指出 Apple TV+ 將於今年秋季推出串流媒體視頻訂閱服務；Disney+ 也將在今年稍晚時候推出。它們是越來越熱門的領域中兩位最知名的參賽者，這自然引發了可能威脅 Netflix 成長的質疑。

Patterson 表示，與亞馬遜 (AMZN-US) Prime Video 和 Hulu 相關的三個數據點表明該公司應該沒問題：

1. 他寫道，IMDb 評等和評論「是觀眾規模和內容品質的代表。Netflix 原創內容的評論是亞馬遜的 2 倍以上，是 Hulu 的 5 倍，評論的評等也都高於兩者。無論是數量和質量都取勝。」

2. 根據 Patterson 的說法，Netflix 原創的谷歌趨勢搜索數據與 Hulu 和亞馬遜作品的搜索數據相比更為優越。他指出，「搜索數據通常意含企圖並表明消費者的興趣。」

3. Patterson 表示，Netflix 的 app 仍然比亞馬遜影音下載得更廣泛。他說，「儘管重點投資內容和 Prime 服務的加值，以各國 app 下載排名衡量，亞馬遜的覆蓋率仍遠低於 Netflix。」

當然，這個問題遠非確定，Patterson 在報告中承認他的想法「有點過於理論化」。

例如，蘋果和迪士尼服務的定價策略仍然未知，這當然是最重要的關鍵點。迪士尼已經表示其產品的成本將低於 Netflix。更多的節目編排程細節肯定陸續會出現。Netflix 可能會計劃針對某些競爭對手的產品做出直接反應，因為它們的推出日期即將逼近。

儘管如此，即使最新進度和短期展望的公告越來越近，部分分析師最近明示偏愛迪士尼股票而非 Netflix，但隨著 2020 年的到來，競爭格局對於投資人來說仍是至關重要的問題。