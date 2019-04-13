Disney+資訊充足 迪士尼跳漲11.5% 近10年最大漲幅

迪士尼 (DIS-US) 週五宣布，Disney+ 影視串流服務月費 6.99 美元，較同業 Netflix (NFLX-US) 最基本訂閱套餐還便宜 2 美元，消息公布後，該公司股價大漲。

迪士尼週五大漲 13.46 美元或 11.54%，收 130.06 美元，是 2009 年 5 月以來最大單日漲幅，Netflix 同日收跌 4.5%。

Disney+ 串流影視服務將於 11 月 12 日在美國推出，接著向全球推出，預期未來 2 年內「近全部全球主要地區」都可收看。無廣告的付費服務定價意外低廉，每月僅需 6.99 美元、年費 69.99 美元 (換算為每月 5.83 美元)，比同業 Netflix 收費便宜不少。Netflix 一般訂閱服務原本月費 10.99 美元，現已漲價至 12.99 美元，而基本訂閱服務為每月 8.99 美元。

摩根大通分析師 Alexia Quadrani 表示，「迪士尼昨天在投資者會議上展現令人訝異的優勢，他們公布了更多財務資訊還有更豐富的串流服務內容，比先前預期得還多。除此之外，管理階層也提出了 Disney + 的目標，即 2024 財年前訂閱人數達 6000 萬至 9000 萬人，這比我們預期的上線還高，而我們先前的預期已經高於市場共識。」(按：Netflix 目前的訂閱人數已 1.39 億人)

Disney+ 首年訂閱戶可以收看到 25 檔原創節目，也有多檔獨家電影和電視劇，其中包括漫威和星際大戰等幾個系列，迪士尼預期 2020 年將支出約 10 億美元為 Disney+ 打造原創內容，到 2024 年之前支出 20 億美元。

迪士尼推出 Disney + 與上個月蘋果推出自家串流服務後的股價表現大相逕庭，蘋果雖有奧普拉 (Oprah Winfrey) 和 Steven Spielberg 等站台討論其新節目，但卻沒有實際呈現真正內容，蘋果也沒有公布具體定價和確切發行時間，反觀迪士尼顯然準備齊全，這讓迪士尼股價大漲顯得合理。

迪士尼因為推出自家串流影視平台，將損失約莫一年 1.5 億美元來自 Netflix 的營運收入，同時還必須妥善運作其他 2 個串流平台——ESPN+ (補足體育領域的內容) 以及和 Comcast 一起持有的 Hulu。

然而，迪士尼表示，屆時可能 3 個串流影視平台同捆並以優惠價推出 (價格未公布)，分析師認為這可能對其他同業的威脅更大。