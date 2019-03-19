〈統一超展望〉今年有三大目標 小七店數「還會多很多」

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (19) 日宣示，今年有三大目標，包括複合店、獨特商品和數位平台的發展，其中，在店鋪的規劃上，聚焦發展 48 坪以上的大店格持續展店，統一超總經理黃瑞典說，即便目前全台已有超過 5300 家 7-ELEVEN，但未來展店速度還會加快，店數「絕對會多很多」，樂觀看好複合店的成長動能。

黃瑞典指出，旗下多款複合店過去展店不快，主要是因內部正測試各種業態適合放在哪些商圈，「一旦調整好，複製就很快」，並看好在不斷導入新商品和複合店形之下，單店每月營業額可從目前近 8 萬元逐漸朝 10 萬元目標邁進。

就商品面來看，針對毛利較高的鮮食產品，統一超力拚鮮食營收占比從去年的 18.76% 提升至 2020 年 20%，主要動能來自與不同知名品牌的聯名商品推陳出新。

轉投資方面，菲律賓 7-ELEVEN 去年達 2550 店，估 2020 年可突破 3000 店；而在中國，目前上海 120 店、浙江約 25 店，尚處在虧損狀態，不過虧損幅度逐漸收斂，持續轉好可期。

至於無人商店，黃瑞典坦言，即便是像日本那麼守規矩的國家要推自助服務也沒辦法普及，因此無人店暫時不會拓點，「投入成本和效益不成比例」，採以推動智販機來節省人力成本，現在全台約有 30 台，今年以設置 500 台為目標。