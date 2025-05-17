OpenAI發表Codex程式設計AI工具！挑戰Anthropic、加碼進軍軟體開發市場

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 16:00

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人工智慧龍頭 OpenAI 於週五（16 日）正式發表新一代軟體工程代理人 Codex 的研究預覽版，進一步搶攻全球程式設計人工智慧（AI）工具市場。

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，這款工具建構於 codex-1 模型，是 OpenAI o3 推理模型專為軟體工程優化的衍生版本，具備撰寫程式碼、修正錯誤、執行測試等多功能，並能回應開發者對程式碼庫的技術問題。

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OpenAI 表示，Codex 程式設計助手將開放給 ChatGPT Pro、Team 與 Enterprise 用戶使用，可幫助開發者委派重複性工作、提升程式碼品質，進一步提升開發效率。

OpenAI 還表示，在推斷組織的程式設計風格以及協助檢查程式碼方面，該工具比競爭對手做得更好。

不同於傳統需即時互動的開發工具，Codex 採用雲端運作模式，開發者提交請求後，系統將在 1 至 30 分鐘內提供完整輸出結果。OpenAI 強調，這將徹底改變程式開發者的工作方式，從同步寫作轉向更高效的非同步協作流程。

公司目前正在 Codex 的研究預覽階段中積極蒐集用戶回饋，以持續優化功能並降低潛在風險。

OpenAI 工程副總裁 Srinivas Narayanan 指出，AI 程式設計輔助領域競爭激烈，微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、Google (GOOGL-US) 、Anthropic 與新創 Anysphere 皆積極投入。

而為強化競爭力，OpenAI 目前正考慮以 30 億美元收購 AI 程式新創 Windsurf，《彭博》指出，雙方正密切洽談中，但尚未對外公布具體細節。

根據卡內基美隆大學博士生 Wayne Chi 與 Valerie Chen 的觀察，雖然 OpenAI 在消費型 AI 聊天機器人市場領先，但在 AI 程式設計工具領域尚未奠定主導地位。

目前許多開發者偏好使用競爭對手 Anthropic 的 Sonnet 模型，但專家也指出，技術更新速度極快，尚難分出最後勝負。

目前許多開發者仍偏好使用競爭對手 Anthropic 的 Sonnet 模型進行程式設計。（圖：Shutterstock）