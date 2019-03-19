〈統一超展望〉與加盟主站同一陣線 調增每月補貼逾4成 允許非24小時營業

面對連鎖超商密度相當高的競爭，統一超 (2912-TW) 今 (19) 日指出，為了讓加盟主安心經營且穩定加盟秩序，今年調整加盟主的經營補助額，從每店每月 14000 元調為 20000 元，增幅逾 40%，同時，統一超總經理黃瑞典表態，若加盟主合理提出無法 24 小時經營的要求，也會評估彈性調整，「允許大夜不營業」，目前約有 400 家店並不是 24 小時營業。

以 7-ELEVEN 全台逾 5300 家店計算，加盟店逾 4700 家，在調高加盟補助額後，估算統一超今年增加的費用近 3.4 億元。

統一超說明，今年政策調漲最低工資 5-7%，會持續透過數位平台串聯、AI 科技運動，帶動超商穩定成長，並與加盟主站在同一陣線，透過提供加盟主經營補貼一起面對外部嚴峻的挑戰，也創造出更友善的超商生態系。

7-ELEVEN 目前加盟占比達 89%，在母公司的力挺下，今年加盟續約率逾 90%，創 11 年來新高。

黃瑞典進一步說明，對於超商是否全天候經營的話題，實際上台灣已有約 400 家 7-ELEVEN 無法 24 小時營業，「有些加盟主反映真的開了也沒多少業績」，因此，只要合理的提出原因，統一超允許不營業 24 小時的狀況。

黃瑞典強調，若是可以幫加盟主節省一些人力賺更多錢，可以有彈性調整。