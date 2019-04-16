〈郭董參選2020〉王文淵：不瞭解政治 籲政府提供更好的環境讓企業根留台灣

全國工業總會今 (16) 日舉辦會員代表大會，工總理事長王文淵會前被媒體問到，關於鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘有意角逐 2020 年大位的看法，他表示，恭喜郭董，但自己不是政治家，對政治並不瞭解，目前自己是以拚經濟為重，希望政府可以提供更好的產業環境，讓企業根留台灣。

除工總理事長王文淵外，包含內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津也出席工總大會，歡迎台商回台投資。

王文淵致詞時表示，美中貿易戰及金融市場波動加劇，預估今年全球與台灣經濟成長不如去年，而工總今年將持續配合政府，投入創新研發，建立產業結構提升競爭力，並促進國內投資並發展有利的產業。

王文淵也強調，希望政府能延長放寬產業創新條例，及其他政策，如目前已通過延長的租稅措施 10 年，並允許企業以未分配盈餘進行實質投資免加徵 5 % 營利事業所得稅，建立有利產業投資的經營環境。

王文淵也提及去年 11 月，他率團前往北京與大陸政協主席王毅見面，希望藉由政策的支持能幫助台商發展，並呼籲在產業發展下，兩岸能有互補效應。

配合政府新南向政策，去年工總也與越南等 7 個國家進行互動交流、論壇。展望未來，為讓企業根留台灣，王文淵也提到，先前率領企業前往高雄投資，預計企業投入 1600 億元，帶動台灣經濟發展。