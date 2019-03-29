〈區塊鏈大應用〉LV母公司LVMH將推出區塊鏈平台以追蹤精品

據外電報導，Louis Vuitton(LV) 母公司法國奢侈品巨頭路威酩軒集團 (LVMH) 與微軟 Microsoft Azure 以及 ConsenSys 建立合作關係，將共同建立開發區塊鏈平台來追踪該公司的精品，並用來驗證高價品的真實性。

Louis Vuitton(LV) 是路威酩軒集團 (LVMH) 旗下一家法國奢侈品零售公司，成立於 1854 年，生產各種產品，包括鞋子、手錶、珠寶、配飾、皮革製品、太陽鏡等等。該品牌連續六年位居世界上最有價值的奢侈品牌。LV 的店面遍布 50 多個國家共 460 多家。

LVMH 在一年前便成立一個團隊，該團隊正在與 ConsenSys 和微軟 Microsoft Azure 雲端服務合作，以開發區塊鏈平台。據消息人士透露，這個區塊鏈平台名為「AURA」。最初，AURA 將通過追蹤的功能來驗證 LV 製造的奢侈品真實性，從原產地到銷售到點，再到二手市場。爾後，這個區塊鏈平台也繼續擴展，以保護創意產權，並為客戶提供獨家優惠，同時防範廣告欺詐。

預計將於 5 月份或 6 月份由 LV 及 LVMH 旗下另一個時尚品牌迪奧 (Christian Dior) 共同推出，然後擴展至該集團旗下更多品牌，包括 Hublot 和 DomPérignonAURA 等。最終，該平台也計畫擴展至競爭對手的品牌。

LVMH 打算以白標 (White Label) 的形式向其他品牌提供服務，比起建立一個 APP，AURA 將以更幕後的方式運行。「如果你是該品牌的顧客，你不會看到 AURA 這的平台，你會直接看到的是 LV 的應用程式或其它奢侈品牌的應用程式。」消息人士解釋。

對此一消息，LVMH 沒有表達任何評論。