BiiLabs 攜手創星物聯 將區塊鏈科技導入行車保險業應用

軟體科技新創 BiiLabs 與創星物聯攜手合作，今 (15) 日宣佈一項領先技術專案，雙方將區塊鏈的分散式帳本技術 (DLT) 導入駕駛行為計費保險 (UBI)，也稱為按需求付費(PAYD) 保險或按駕駛行為付費保險，透過創星物聯在車輛遠程訊息處理，結合 BiiLabs 分散式帳本技術，為保險公司及駕駛創造雙贏。

BiiLabs 共同創辦人暨執行長朱宜振指出，使用基於區塊鏈分散式帳本的駕駛行為保險，保險費將取決於駕駛的駕駛安全程度分數。除上述優點外，駕駛行為保險還能鼓勵駕駛者建立安全的駕駛習慣，通過車輛的 OBD-II 獲取數據，可分析踩油門、剎車的頻率，及加減速的程度。簡而言之，駕駛的安全性更高，支付的保費就更低。

朱宜振說，從商業角度來看，使用區塊鏈分散式帳本技術的駕駛行為保險，確保數據透明度，並可預防詐保。保險理賠的程序，只在車輛由保險公司認證的指定維修人員進行維修時才會付款，過程的透明度與可信度，對車主與保險公司雙方都是保障。

創星物聯總經理林俊彦認為，傳統汽車保險很快就會成為過去，因其必須不斷檢視冗長、大範圍的報價流程和細節，對保險公司和車主來說非常耗時。傳統保險也常發生另一個問題，駕駛常常在事故發生的當下，才發現他們購買的保險，並未涵蓋所涉及的事故，這也是傳統保險公司經常被投訴的狀況之一。

市場研究機構指出，2019 年將售出多達 7900 萬輛用於私人或商業領域的汽車，而創星物聯的解決方案，利用車輛的車載診斷 (OBD-II) 來獲取各種車輛數據資料，來自車輛的數據資料可作為其他各種汽車相關應用的基礎。在確保資料真實性和安全性上，BiiLabs 分散式帳本技術成為關鍵。

BiiLabs 對數據資料進行加密，並將其雜湊值儲存在 Tangle(一種點對點的分散式數據庫) 上，使數據資料受到保護且無法篡改，將分散式帳本用於駕駛行為保險，還有其它優點，如索賠流程自動化、可靠和透明的支付機制，及特定合約規則的執行。

