上銀Q2營運回溫 估今年每股盈餘上看15元

上銀 (2049) 儘管中國市場下游客戶需求仍受中美貿易戰影響，但隨著歐美日市場高階傳動機構件客戶訂單需求持續看好，預期第二季營運可望回溫，下半年整體需求可望再向上走揚，法人估，上銀下半年毛利率及營益率都將大幅改善，估計今年每股盈餘約 14-15 元。上銀去年第四季稅後淨利為 8.7 億元，季減 50%，表現不如預期，每股盈餘為 2.89 元，主要受中美貿易衝突升溫，影響到中國大陸下游客戶的傳動機機構件拉貨需求，單季毛利率下滑到 35.9%，主要受精密傳動機構件產能利用率下滑及產品組合差異等因素影響，單季業外淨損約 3.02 億元。



上銀 2018 年稅後淨利為 53.92 億元，年增近一倍，創下歷史新高，每股盈餘為 18.44 元。公司預計配發現金股利 7 元及股票股利 0.3 元。



展望 2019 年，法人指出，歐美日市場高階傳動機構件客戶訂單需求仍佳，但中國市場下游客戶訂單需求自去年下半年到今年上半年將受美中貿易變數干擾，整體需求觀望減少，今年首季合併營收為 50.49 億元，季減 24.7%，年減 23%，預估第二季將可回升，下半年歐美亞太市場中高階傳動機構件下游客戶新訂單需求將會較上半年改善回升，整體營運受惠營收規模經濟性擴大，毛利率將可回升，預估全年每股稅後盈餘為 14-15 元。

