〈上銀展望〉義大利新廠年底投產 今年營收估達4000萬歐元

上銀科技 (2049-TW) 董事長卓永財今 (12) 日表示，海外佈局方面，義大利市場首季營收年增幅可望達 3 成，全年營收估可突破 4000 萬歐元 (約合新台幣 13.91 億元)，且新廠將在年底投產；今年會完成收購先前在英國間接收購的螺紋磨床大廠 MATRIX。此外，近期也與大型 3C 產品公司，洽談應用於新品生產的訂單。

卓永財今日出席上銀科技教育基金會贈樹六家國小儀式。談及海外市場佈局，卓永財表示，義大利擴產計畫方面，預計本月底就會購入現成的廠房，可望在年底前投產，他並說，第 1 季義大利市場營運表現相當不錯，營收年增幅可望達 3 成，全年營收有機會超過 4000 萬歐元。

其他歐洲市場佈局方面，卓永財指出，德國廠將會增加機台設備，也會再購置土地，為日後做準備；英國市場方面，先前間接收購的英國螺紋磨床大廠 MATRIX，預計今年會完成收購。整體而言，今年歐洲市場營運成長動能相當不錯。

日本市場方面，卓永財表示，近來許多日本半導體設備或 3C 產業廠商，均與上銀簽訂設備或產品供貨合約，而先前也取得日本四大車廠之一的泰國廠房生產線訂單，半數將由台灣出貨，另一半則由上銀位於新加坡的加工廠交貨。他並透露，近期也有大型 3C 產品公司，與上銀洽談應用於新品生產的訂單。