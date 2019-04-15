中菲行拓點北美市場 成立西雅圖分公司 今年首季美洲營收年增20%

看好美洲商機，中菲行 (5609) 繼今年初鞏固其於東南亞區域總部—新加坡的海運物流實力，為拓展北美市場，日前於西雅圖成立其北美第 21 個行銷服務據點 Dimerco Express (U.S.A.) Corp. – Seattle Branch，有效運用自由貿易區的優勢，結合全美各個分公司的組織力，強化服務其於西雅圖、洛杉磯、紐約及邁阿密等區域的客戶。中菲行今年第一季美洲地區營業額近 3500 萬美元 (約新台幣 10.78 億元) 相較去年第一季有超過 20% 大幅成長。中菲行美西區總經理 Mr. Kenneth Leung 表示，作為美國名列前茅快速成長的城市之一，西雅圖不僅富含強而有力的經濟實力與商業投資環境，更擁有全美第八大的塔科瑪 (Tacoma) 國際機場，成為往來亞洲主要貨物進出口樞紐。此外，總經理更特別提到，其所在的自由貿易區除了可為客戶有充分理源源不絕的貨物倉儲，對於再出口 (re-export) 的貨物管制較少，且清關的貨物處理費 (Merchandise Processing Fees, MPF) 是有繳交上限的，因此中菲行能在此友善投資環境下，協助物流貨倉客戶創造更佳的物流、金流，並以最完善的物流解決方案有效節省成本。因位於眾多跨國企業總部所聚集的城市，此分公司將以提供空運出口服務為主，專注承攬包含航太科技、醫療設備及電子儀器等，並計畫由專業團隊擴大承攬包含海鮮及水果等生鮮食品。



集團美國子公司與其北美負責報關業務的子公司 Dimerco Customs Brokerage Services Co. Ltd. 以及提供物流倉儲服務的子公司 Diversified International Service Logistics(DSL)合作無間，持續提供全方位客製化報關與物流倉儲服務，並在今年第一季即繳出亮眼的成績，美洲地區營業額近 3500 萬美元 (約新台幣 10.78 億元) 相較去年第一季有超過 20% 大幅成長，為西雅圖新站起跑注下一劑強心針。



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