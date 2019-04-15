〈分析〉4大因素造就中美貿易逆差再擴大

中國上周公布最新第一季進出口數據，第一季貿易順差從去年同期的 448.5 億美元大幅上升至 764.6 億美元，年增 70.5%，創下 2015 年第二季以來的最高值，引發市場高度關注。

其中，中國對美貿易順差高達 625.3 億美元，占整體順差額 82%。讓市場感覺意外的是，中美貿易戰愈打，美國對中國逆差愈大。

若以去年數據來看，美國對中國貿易逆差創歷史新高，特別的是，在中美貿易戰期間，中美貿易逆差成長更快。根據美國官方統計，去年美國對中國進口 5395 億美元，對中國出口 1203.4 億美元，貿易逆差為達 4191.6 億美元，有違當初美國總統川普對中國發起貿易戰的初衷。

再以上、下半年逆差變化來看，去年上半年中美貿易戰未開打之前，1～6 月份貿易逆差累計年增 8.6%；下半年貿易戰開打後，7～12 月年增率則上升至 14.1%。下半年的中美貿易逆差貢獻全年逆差約六成。

圖: wind

加稅、經濟、匯率及產業結構是主因

為何在中美貿易戰下，美國對中國貿易逆差仍不斷擴大，主要在於雙方課徵關稅金額占產品進口金額比重不一、中美經濟差異、美元升值，及中美兩國產業結構不同等四個層面。

課徵關稅比重差異

美國對來自中國進品商品約 2000 億美元加徵關稅，課徵商品比重約占整體中國進口商品 50%；而中國對來自美國進口商品約 1100 億美元加收關稅，比重則高達 71%。

相對來說，中國對美國產品課徵關稅占的比重更高，將導致美國商品進口下滑幅度超過出口，使得中美貿易順差更為擴大。

經濟基本面美國強中國弱

而 2018 年中美之間經濟基本面呈現明顯差異，美國受惠於減稅和基建擴張等政策帶動內需成長，而中國在去桿杆所引發的信用緊縮衝擊下，導致需求從下半年開始呈現偏弱的情況，這使中美兩國對於進口商品的需求也出現不同程度的影響。

圖: wind

美元升值不利出口

去年美國經濟成長在全球一枝獨秀、包括中國在內的新興國家經濟成長持續下滑、歐洲政經局勢動盪，及貿易爭端所帶來的不確定因素影響，刺激去年下半年美元表現相對強勢。

貨幣的強弱當然也會一定程度表現在貿易進出口數據上，貨幣貶值往往有利於一國的出口，而不利於進口，這也成為中美貿易順差拉大的因素之一。

圖: wind

中美產業結構不同

最後，中國過去以來美國出口偏高主要因素在於，中國是世界工廠，對美國出口產品主要是以加工貿易的形式為主。而這類加工貿易產品最大特色在於，聚集多樣零組件，而形成一款最終產品，以產品最終價值來看是高於各單一零組件計價。

但中國能從中賺取的附加價值是偏低的，所以若考量增加值因素，中國對美國的貿易逆差會大幅減少。過去中國商務部曾針對相關問題進行深入的分析，結果顯示，在綜合附加價值因素之下，2016 年中國貿易順差金額比增加值順差金額高 44.4%，意味著中美貿易順差被嚴重高估。