橙的首季營收下滑逾40% 利基型業務佈局盼今年先蹲後跳

橙的電子 (4554)3 月及首季營收呈現下滑逾 40%,公司指出,雖然首季因工作天數較少及歐元與人民幣匯率波動,短期營運受影響,但隨著 OEM、AM 與改裝市場等利基型業務布局,營運逐步回溫,盼今年營運呈現先蹲後跳。橙的自結 3 月營收達 0.24 億元,年減 46%;累計首季營收 0.66 億元,年下滑 43%,因公司持續落實優化客戶及產品結構的整頓,是整體營收較去年同期減少的主要因素。



中國商務部為提振中國新車市場的銷售表現,在 4 月初正式發布一連串的利多政策,包括將採取降低增值稅、推進汽車平行進口、取消二手車限遷政策,以及推動汽車改裝等汽車後市場的發展。其中在汽車改裝方面,橙的自去年底已進行新世代 TPMS 產品及服務系統研發,改良針對不同車種的 TPMS 客製化需求設計及測試,除完成包括福斯、Skoda 等 TPMS 系統之新產品,並持續針對包括輪胎業、汽車百貨等售後服務 (AM) 市場銷售強化布局,隨著提振汽車產業的政策今年逐漸產生正面效益,將有助於橙的針對包括改裝及 AM 市場的新業務布局慢慢看見正面貢獻成果。



橙的指出,目前經營團隊面臨市場白熱化的競爭下持續採取落實 OEM 客戶及產品結構優化、嚴謹控管公司各項費用支出的整頓政策,盼今年營運先蹲後跳。



公司指出,隨著公司積極推動業務整頓下,將有助於迎接明年中國政府實施所有車輛強制安裝 TPMS 系統的法規要求,將搶進中國 TPMS 系統在 OEM 及 AM 市場每年超過上億顆 TPMS 的龐大需求。