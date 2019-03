一次性提列損失 橙的去年每股虧1.09元

橙的電子 (4554) 公布 2018 年業績,全年合併營收為 3.74 億元,年減 23%,儘管毛利率提升至 35%,但因一次性提列損失 1700 多萬元,致使稅後淨損 2330 萬元,每股稅後虧損 1.09 元,較前一年度每股虧損 1.62 元減少。橙的指出,2018 年落實優化客戶及產品結構,調整信用情況較差的中國 OEM 車廠客戶,集中火力攻入利基型的重型卡車、客運等大型車輛市場,整體 OEM 營收比重維持在 24.45% 水準,雖因此產生一次性提列損失 1700 多萬元,但在 2019 年起將有機會隨著客戶逐步還款部分回沖。



橙的受惠利基型的重型卡車、客運等大型車輛中國 OEM 客戶在下半年開始小量出貨,以及既有 AM 市場銷售保持穩定的表現下,2018 年全年毛利率自 34% 提升至 35%,營業費用也較 2017 年大幅度減少 3327 萬元。



展望 2019 年下半年,橙的看好經營團隊整頓後可望回歸正常獲利軌道。除了 OEM 業務將更為專注在產品毛利率較佳的利基型客戶及市場,占比超過 75% 的主力 AM 業務也將鎖定包括歐洲、美國與日本等地的替代件 (Replacement) 和套裝件 (Retrofit) 市場,進一步擴大橙的在全球 AM 市場占有率。同時,橙的 2019 年也將持續進行產品結構優化、擴大銷售業務範圍等營運策略,可望隨著新車及保有車輛加裝 TPMS 的滲透率持續提升,帶動主要客戶的拉貨力道增加。