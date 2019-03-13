橙的去年虧損幅度收斂3成 今年拚轉盈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年3月13號12點4分

胎壓偵測器 (TPMS) 大廠橙的電子 (4554-TW) 今 (13) 日公布去年營運結果，稅後純損 2330 萬元，每股純損 1.09 元，連 2 年虧損，但較前年每股虧損 1.62 元，虧損幅度縮減約 30%。其中，第 4 季單季每股虧損 0.81 元，橙的說明，主要是因公司整頓，且針對中國 OEM 車廠客戶，提列一次性提列損失逾 1700 萬元，展望今年，整頓後經營團隊力拚可回歸獲利軌道。

橙的指出，去年積極落實 OEM 客戶和產品結構優化，整頓效益已顯現在毛利率和營業費用上，其中，毛利率提升 1 個百分點至 35%，營業費用也較前一年度減少逾 3300 萬元。

橙的在 AM 和 OEM 業務的營收比例分別為 76%、24 %，其中，OEM 業務經歷客戶優化調整，目是為中國最大客車廠宇通的唯一 TPMS 供應商，在此合作基礎下，橙的看好有助於未來 OEM 業務穩定提升。

另一方面，橙的計畫在既有良好的 AM 業務基礎上，拚持續擴大市場占有率，將持續布局毛利較佳的 AM 替代件和加裝件利基型市場，鎖定包括歐洲、美國與日本等地發展。

整體來看，隨著新車和保有車輛加裝 TPMS 的滲透率持續提升，橙的看好將帶動主要客戶的拉貨力道增加，長期成長動能無虞，力拚今年轉盈。