南山人壽想IPO 淨值比就須超過壽險金控平均值

為強化保險業風險承擔能力，金管會首度將淨值占資產比納入法規標準，要求保險業申請 IPO （首次公開發行股票）時，淨值比須達 5.5% 及同業平均，等於壽險業若要 IPO 畫上紅線，目前想申請登錄興櫃的南山人壽因為淨值比未達標 5.5%，IPO 因此卡關，對此，金管會主委顧立雄今 (15) 日表示，沒有金控母公司支撐的壽險公司，在經營的穩健性、淨值比等更應該超越平均值以上。

日前金管會規劃壽險業「增資」的預警指標，初步規劃將採不低於淨值比 2%、與現行的資本適足率 (RBC) 200% 雙指標作為預警指標，然而有媒體報導，根據各壽險公司去年底年報，目前有逾半壽險公司淨值比低於 5.5%，其中更有 4 家低於 3%，恐會被金管會請來喝咖啡。

對此，顧立雄今天表示，壽險業淨值 5.5% 的門檻，是 IPO 的門檻，與增資預警指標不能混為一談，增資預警指標不會訂在壽險業的平均淨值比，這樣「有一半的公司都要被請來喝咖啡」，增資預警指標是用平均值以下，並跟 RBC 做為雙重指標。

不過，新光人壽、全球人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽等 4 家壽險公司，去年底淨值比都低於 3%，但今年隨資本市場回穩，淨值比已經回升，等於該預警指標已經回到安全水位，在市場波動劇烈時，淨值比又該如何監理？

顧立雄也表示，用什麼時間的淨值來看，金管會內部仍在討論，但基本上波動大，就代表某程度呈現不穩定情況，這些不穩定狀態仍要能去理解，尤其 RBC 趨近於 200%，或淨值接近 2%，都是我們要關注的。

立委吳秉叡質詢，壽險業 IPO 的門檻訂下淨值比須達 5.5%，南山人壽去年底淨值比只有 3.3%，是不是就不能上市櫃？立委郭正亮也指出，南山人壽淨值比若要從 3.3% 拉到 5.5%，恐要增資千億元，但據了解，錢拿不出來，是不是此指標就達不到？

顧立雄表示，南山人壽 IPO 確實已被退件。主因在於壽險公司若在金控底下，至少還有金控集團來支撐，所以若沒有金控母公司支撐的壽險公司，在經營的穩健性、淨值比等更應超越平均值以上，特別是要向公眾募資的公司，應有更強的健全性。