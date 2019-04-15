統一時代、京站攻餐飲版圖 端出新品牌來勢洶洶

統一超 (2912-TW) 旗下統一時代百貨台北店為強化餐飲布局，今 (15) 日正式導入泰菜名店 NARA Thai Cuisine，接下來也將再引進網紅下午茶名店 Lady nara，而京站 (2942-TW) 旗下坐落台北西區的京站時尚廣場也宣布引進海外首家東京一人燒肉店「燒肉 Like」，均力拚透過獨特的餐飲品牌導入更多來客。

統一時代台北店說明，去年餐飲營收占總營收比重約 20%，由於地處市政府捷運站旁，具有龐大人流優勢，正積極調整餐飲來導入新客群，此次 NARA Thai Cuisine 是首度插旗信義區，接下來將導入泰式下午茶網紅名店 Lady nara，隨著餐飲櫃位陸續調整，預計今年餐飲營收占比可達 25%。

即便部分百貨店將餐飲營收比重守在一定的範圍內，以維持毛利表現，不過，統一時代百貨台北店總經理王寶銘說，由於地處信義區精華地段，有龐大人流，因此，對餐飲業績占比多少並沒有設限。

而京站則說明，京站時代廣場邁入第 10 年，因此美食區域進行開店以來最大規模的改裝，並引進日本「燒肉 Like」，為海外首店，將於 4 月 27 日開幕，主打百元一人燒肉。

同時，京站時代廣場 B3 美食街也將於 5 月 3 日開幕，也引進更多元餐飲品牌，包括西區獨家的京都勝牛，百貨首家的飯飯堂，力拚空間和氛圍的營造整合規劃，讓商場更具競爭力。