台積電、南亞科本周召開法說 聚焦半導體景氣展望與先進製程進度

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 與 DRAM 大廠南亞科 (2408-TW)，分別將於周四 (18 日) 與周二 (16 日) 召開法說會，公布第 1 季財報並釋出營運展望。市場將聚焦台積電 7 奈米加強版 (7+) 製程進度、搶先宣布進入試產階段的 5 奈米製程，及對半導體產業前景展望，而南亞科對 DRAM 市況後市看法，也將成為法人關注重點。

台積電第 1 季營收達 2187.04 億元，季減 24.5%，年減 11.8%，高於調降財測後的高標 2173 億元，台積電將在 18 日法說會上公布第 1 季財報，並釋出第 2 季的營運與產業展望。

法人指出，台積電第 2 季非蘋手機拉貨動能加溫，華為投片量大增，加上首季受光阻液事件影響的晶圓，將在第 2 季陸續出貨補回，此外，7 奈米製程產能稼動率也大幅提升，第 2 季將走出首季營運谷底，營收可望逐季上揚。

外資將聚焦台積電 7 奈米加強版 (7+) 製程產能利用率、客戶採用情況，另外也關注日前宣布已進入試產階段的 5 奈米製程。此外，由於目前市場對半導體產業庫存去化程度雜音頻傳，並對下半年市場能否具備強勁復甦動能存有疑慮，預期外資也將關注目前庫存去化進度、及產業前景展望。

南亞科將在台積電召開法說會前夕，先於 16 日召開法說會，今年第 1 季營運持續受到美中貿易紛爭造成市場需求下滑、關稅提高造成供應鏈調整，加上英特爾 CPU 缺貨等因素影響，第 1 季位元出貨量季減約 1 成，產品均價跌幅也達約 2 成，使第 1 季營收季減 32.94%，年減近 4 成，為近 10 季新低。

南亞科大股東南亞 (1303-TW) 日前已公告第 1 季財報，共認列南亞科投資收益 10.7 億元，法人推估，南亞科第 1 季獲利可能僅約 35 億至 37 億元，較去年第 4 季的 79.5 億元衰退逾 5 成，寫近 8 季新低。

南亞科總經理李培瑛 3 月下旬曾指出，第 2 季 DRAM 價格跌幅將會逐步縮小，第 3 季適逢產業旺季，行動記憶體與消費型記憶體等產品需求，可望因此升溫。此次法說會預期將聚焦南亞科對 DRAM 市況後市看法，包括 DRAM 價格走勢、需求動能是否出現回溫跡象等。