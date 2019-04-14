〈觀察〉超市龍頭全聯亮出新王牌 黑金版圖可能重新洗牌？

連鎖超市龍頭全聯正邁向下一個 20 年里程碑，今年已設定許多新發展計畫，全聯董事長林敏雄少談超商業者創新的競爭壓力，甚至也不多談獲利面，但他談起「咖啡」即侃侃而談後市的布局，顯然，面對密度高的超商和其他超市同業夾擊，全聯的下一張王牌，已經準備好了。

大多數的消費者提到全聯，觀念應該都還是停留在生鮮和乾貨的購買主要通路，比較不會想到入店購買即喝的冰涼飲料或現沖咖啡，然而，全聯在全台近千家的通路中，其實已導入現沖咖啡機器在逾 200 家店鋪中，今年目標是要倍增到 500 店，而屆時也將損益兩平，並成為下一個重要的成長動能。

談到現沖咖啡，林敏雄說，採用星巴克等級的機器，成本很高，而原物料則是使用伯朗咖啡豆和光泉鮮奶，「同業都在看著我們」，要做的是「讓消費者知道，便宜還是有好貨」。

一旦全聯咖啡做起來了，被超商視為「黑金」的現沖咖啡版圖會怎麼變化？可預期，超商單品咖啡將往更高階方向去發展，而近來的確見到超商開始推動精品咖啡銷售，以做出差異化。

全聯已預告，5 月咖啡豆將再升級，同樣採用伯朗咖啡豆，但升級成更優質的咖啡豆，售價僅 25 元。

林敏雄說，此定價是「破台灣紀錄」。

而為什麼能定如此便宜的價格？全聯想的是，只要不賠錢賣，帶動併買效益就是達成目標。

別忘了，全聯正快速開展烘培事業，甚至為了完成現烤麵包的布局買下白木屋的工廠，當咖啡加上麵包併買，甚至是與生鮮和乾貨商品一站購足，就有機會快速取得早餐、下午茶版圖，到店率也可望再提升。

其實，林敏雄帶領的全聯始終沒有上市的計畫，原因在於全聯想的事情不一樣─由於對盈餘在意程度相對低，且在股東、員工和消費者中，林敏雄說「我們比較不在乎股東」，始終以消費者的需求為出發點，這才造就了現在的深入大街小巷的全聯版圖。

2019 年是全聯發展咖啡的重要元年，而全聯已預告，今年將陸續推電商平台、整買零取、店到宅、5 成店鋪設置停車場，甚至是自有支付工具等新服務，且全台總店數將在今年突破千店，年營業額衝 1300 億元新猷。

顯然，就算超商求新求變不斷開複合店，全聯同樣走在快速創新的道路上，而即便穩居超市龍頭，2019 年全聯仍有不少任務要完成。