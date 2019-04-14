〈乖乖董座專訪〉老牌食品廠衝聲量和電商布局 有意籌組網紅團隊

乖乖是大多數台灣人都認識的休閒零食品牌，但基本的奶油椰子乖乖和五香乖乖，有多少人知道米乖乖？又有多少人知道孔雀香酥脆和孔雀餅乾也是乖乖的主要產品呢？乖乖董事長廖清輝在訪談中說，時代變得很快，接下來將積極布局電商通路，而為了讓消費者更了解乖乖多元的商品，不排除成立自家網紅團隊創造聲量。廖清輝未來如何為老品牌注入新元素，未來乖乖的新樣貌相當令人期待。

廖清輝在訪談中積極介紹自家產品，「乖乖不只是乖乖，還生產很多其他的產品」，「孔雀餅乾、孔雀香酥脆賣那麼久，還賣那麼好，但是還是很多人不知道是我們的，這就是資源的浪費」。

他也提到，乖乖有自有的研發、產品堅持和商標，例如，一向強調健康飲食，採用的是法國非基因改造玉米原料，或是配合農糧食政策研發出米乖乖，而早在 30 年前就開賣的孔雀香酥脆即是用挪威進口的魚粉製作，30 年來始終如一。

由於長期具備優良生產品質，廖清輝相當驕傲地說，甚至國內外品大牌都找上門合作，目前有不少代工業務，例如統一星巴克熱銷的咖啡蛋捲就是由乖乖代工；而整體代工占生產比重約 10%，期望能提升到 20-30% 的水準，「做代工，也可以為自己拉到更多生意」。

但為了強化自家品牌力，代工的同時，乖乖也談「聯名」合作，「有必要跟著大品牌走」，例如提供阿華田孔雀泡芙、Hershey's 孔雀泡芙巧克力口味。

廖清輝強調，乖乖產品相當多元，可惜的是，沒有團隊整合、缺少知名度，現在在思考的策略就是「重新組合」，留下真正賺錢的商品，甚至有意強化海外市場，「營收擺第二、利潤第一」。

他舉例，阿華田孔雀泡芙未來可調整為阿華田泡芙，透過國際品牌知名度打入中國、港澳甚至是新加坡等華人龐大市場，並藉由擴大銷量降低單位生產成本。

廖清輝進一步說明，目前利潤較好的還是經典商品老乖乖，也是未來自有商品擴大外銷的主力，由於 MIT 的台灣商品在不少中國消費者心中是品質保證，接下來有意在中國找代工業者合作，至於台灣廠則暫時無擴產必要。

廖清輝規劃是，先將中國華南市場包括廣東、福建、浙江和香港等銷售市場做好，而台灣則作為研發的基地。

面對眾多進口零食競爭，廖清輝雖已年過 70 歲，想法卻相當跟得上時代，他強調，「接下來乖乖的包裝設計必須更針對現在的年輕客群設計，同時加強電商銷售」。

廖清輝甚至談到網紅效應，因此，接下來有計劃培養自家網紅，不排除成立一個網紅小組專門拚網路聲量。

另外，面對基本工資上漲的衝擊，廖清輝坦言「的確使成本增加不少」，在這樣的狀況下，則要積極增加產品附加價值，例如包裝調整、加入鈣、膠原蛋白等，藉由創造特色且較高價位的產品來吸引消費者並降低成本壓力。