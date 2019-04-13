美股近高點 VIX重挫至6個月低點 但可能捲土重來

由於美股收盤飆升近創紀錄的區域，Cboe 波動率指數 VIX (VIX-US) 週五 (12 日) 觸及 6 個月來最低水平，並且讓人開始擔憂投資人可能過度自滿。

根據 FactSet 的數據，VIX 指數週五盤中觸及 11.95 低點，創下 10 月 3 日來的最低水平。在此同時，道瓊工業平均指數、標普 500 指數和納斯達克綜合指數即將突破歷史收盤高點。

VIX 是以標普 500 期權來衡量交易者對未來 30 天波動率的預期，通常被視為投資人擔憂程度的指標，在 2018 年底的瘋狂拋售中，於 12 月突破 36 點，之後至今下跌 67%。

然而，股市之後逆轉走高，與股市走勢相反的 VIX 開始下跌。聯準會 (Fed) 政策的明顯逆轉支撐了股市升幅，Fed 表示全球經濟疲軟使其有理由暫停升息。這種看法被認為是完全自 12 月的鷹派會議結論的反轉；當時它宣布 2018 年的第 4 次升息，也是 2015 年底以來第 9 次升息。

對中美貿易談判取得進展的看法也引導風險資產走高，避險資產 10 年期國債基準殖利率仍保持相對平靜，維持在 2.5% 至 2.6% 的範圍內。

一些市場參與者擔心這種情況可能導致 VIX 再度飆升。VIX 的長期平均值在 19 以上，但近年來已遠低於平均水平。與此同時，標普 500 指數已從 12 月 24 日的低點回升 24%，道瓊指數上漲 21.2%，納斯達克指數同期飆升近 29%。

統計學家兼前美國財政部 7000 億美元 TARP 計劃分析主管 Salil Mehta 在推文中表示，「如果股票走樓梯式逐階上漲而搭電梯式下跌，那麼波動率就會走樓梯式逐階下跌並搭電梯式上漲。」

換句話說，Mehta 暗示股市可能已準備好提供一定波動性，推動 VIX 走高並讓指數大幅走低。

NorthmanTrader.com 創始人兼首席市場策略師 Sven Henrich 撰文指出，正如最近交易中的 VIX 走勢所顯示的，波動性壓縮往往會導致大幅上漲，類似於曲身的蛇最終突襲。

他指出，「波動率壓縮可以像之前曾出現的那樣延伸，但它也強烈暗示 VIX 的下個重大走勢不是走低，而是向上走高，而且是非常高。」

的確，2017 年 VIX 度過一段較為平靜的時光，其指數下降至個位數，最終在 2018 年 2 月初創造出史詩級的 118% 漲幅飆升至 37.32，並扼殺了許多與 VIX 掛鉤的投資產品。

即便如此，技術分析師 Andrew Thrasher 在最近的一篇文章中告訴《巴隆》周刊，他預計波動率會上升，但應該不會達到 2018 年的水平。他描述了標普 500 期權的投資方式，投資人正向專業交易員出售 VIX；這些交易員以便宜價格買進作為一旦股市崩盤時的保障或保險。

他說，「出於這些原因，我認為波動率的確會走高，但預計不會重演去年 2 月的 VIX 爆發狀態。」