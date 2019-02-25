分析師：美股很快會修正 但卻是逢低買進的最佳時機

從恐慌程度的觀點，華爾街今年以來一直很平靜，異常的平靜，但是這種平靜的時刻通常不會延續太久。

測量投資人恐慌最常用的指標—芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX)，自今年以來就緩慢走低，已經跌破 15 關卡，是去年 10 月以來首度發生。與去年 12 月底的 32.06 高點，已經跌了一半以上。

iSPYETF 的創辦人和 Profit Radar Report 的發行人 Simon Maierhofer 指出，即時波動率的下滑程度，甚至超過了 VIX 所顯示的。而歷史經驗指出，當類似情況出現時，可能是下跌時買進股票的最佳時機。

美股高低波動震幅大減

Maierhofer 所認為的即時波動率，看的是標普 500 指數在當天最高與最低點的差距。在去年 12 月股市大跌時，標普 500 指數每天高低點差距最大為 121 點，相當於 5.16%。到本月份，這個波動值已經急劇下滑，最低來到 13 點，僅 0.48% 的高低點波動。

從每日最大波動的 5 日平均來看，12 月份為 3.67%，今年 2 月只有 0.66%，是自 2011 年 8 月以來，最大的即波動下滑。

下圖顯示，過去 10 年中另外 4 次，VIX 在至少 3 個月內首度收於 15 下方之後，標普 500 指數的走勢變化。VIX 在低點維持不久，在 3 個月內都爬得更高，平均為 29%。觀看指數的變化，指數都出現下挫，但情況並不嚴重，反而成為更好的進場時機。

藍色框顯示 VIX 跌破 15 後的走勢 (圖表取自 Market Watch)

總而言之，低波動期通常最終會成為風雨前的平靜，但大多數風雨都不會變成狂風暴雨。

雖然這是以標普 500 指數所做的統計，但若用來測試道瓊指數、那斯達克指數、羅素 2000 指數，結果也大同小異。

潛在交易策略

Maierhofer 表示，具體來看，這種走勢有 3 種潛在的交易策略。

第一種，買進 VIX 相關產品，期待之後走高。不過其缺點是，類似 iPath S＆P 500 VIX ETN 這樣的 ETP，會受期貨價格的影響，必須時機掌握得很精準，VIX 漲得夠多，才能夠獲利。

第二種，逢高賣出股票，以標準普爾 500 指數來看，阻力點於 2790-2835 點，可預期將會回檔。

第三種，即投資人最便利的策略，就是跌時買進，希望回檔之後股市重新走高。