市場仍舊過於樂觀？本週再有分析師調降蘋果評級

一位在去年底看跌蘋果 (AAPL-US) 股價的分析師，如今再次看壞蘋果股價，也是本週第 2 位下調蘋果評級的分析師。

此前，滙豐銀行 (HSBC) 將蘋果的股票評級，由持有下調為減持。

蘋果今年以來股價已反彈約 25%，主因在於投資人認可公司經營重心轉向服務部門，並在這部分有所改善。

不過，在去年 11 月就看壞蘋果的 New Street Research 分析師 Pierre Ferragu，再次表達了他對 iPhone 需求趨勢的擔憂。

他在今年 1 月初將對蘋果的評級上調至中性，並表示，在公司股價大幅下挫後，他的負面評價「完全顯現」。如今，在蘋果股價大幅彈升後，他週五 (12 日) 下調蘋果評級，由中性轉為賣出。

Ferragu 表示，基於他對蘋果周期的理解，市場對第 3 財季及 2020 年 iPhone 的預期過高。

蘋果股價週五下跌 0.04%，至 198.87 美元，公司預計 4 月 30 日公布第 2 財季財報。

Ferragu 預測，蘋果第 3 財季的 iPhone 銷量為 3130 萬支，而華爾街的共識為 3490 萬友。他還預測，2020 財年 iPhone 銷售額為 1.795 億支，而平均預期為 1.862 億支。

他指出，對服務部門的樂觀情緒，以及這方面預計不錯的數據，可能會挽救局面，但不會對目前的估值造成實質性影響。他將蘋果目標價定為 170 美元，相當於當前股價下跌 15%。