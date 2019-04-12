為了抵禦發電廠網絡遭受攻擊，美國能源部目前正在探索區塊鏈技術。隸屬於該部門的國家能源技術實驗室（National Energy Technology Laboratory，NETL）日前宣布，與網絡安全新創公司 Taekion（前身為 Grid7）合作開發的區塊鏈項目已進入第二階段。

據了解，NETL 去年向 Taekion 投入 100 萬美元開發經費。如今隨著項目進入第二階段，Taekion 將把所有傳感器、執行器和設備的交易上鏈，以此研究利用區塊鏈技術來保護發電廠網絡的方法。

NETL 官方表示，「談及電廠網路的安全性程度，其關鍵在於電廠運行狀態的信息之準確性。因此，利用區塊鏈將這些信息分散式儲存，即可有效避免單點故障的情況發生。」

該實驗室舉例說明，烏克蘭一家發電廠曾於 2016 年發生網路攻擊，其供電系統受損後遭駭客關閉，但卻製造出「系統表面仍在運行」的假象，造成多處地區大停電。

NETL 推測，若這種情況發生在美國，可能會讓數百萬民眾陷入窘境。慶幸的是，該區塊鏈項目所開發的應用程式將能防止駭客篡改發電廠的運營信息，大幅度降低網路攻擊的風險。

另外，Taekion 也正計劃開發其他應用程式，旨在協助保護能源交易的過程及數據、提高電廠網絡的可靠性，並構建更具去中心化特性的能源基礎設施。

去年，美國能源部與區塊鏈新創公司 BlockCypher 合作開發解決方案，允許跨鏈能源進行交易，並在實驗室的兩個測試中心之間打造一個交易平台，試圖用加密貨幣網絡實現分佈式能源（DER）的點對點交易。

這篇文章 探索區塊鏈維護電網安全 美國能源部稱取得新進展 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』