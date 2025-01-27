〈蛇年產業景氣前瞻〉台灣石化業面臨新局 美中政策走向成關鍵
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-27 10:10
國際石化產業 2025 年將進入新局面，在美國新任總統川普宣示將擴大石油開採，以及中國大陸十四五計劃邁入收官年之際，台灣石化業者面臨新一波挑戰與轉機。
川普就職演說指出，美國擁有豐沛的石油及天然氣資源，未來將積極開採並增加出口，此舉勢將影響全球油價走勢。法人預估，受美國供給增加及 OPEC + 減產政策調整影響，2025 年布蘭特原油價格可能在每桶 62 至 77 美元區間波動。
貿易政策方面，市場關注川普政府可能於 2025 年上半年對中國、加拿大及墨西哥等國家調整關稅，此舉不僅影響全球經濟成長，也可能衝擊油品需求表現。
另一方面，中國大陸在 2025 年將完成十四五計劃，並啟動新一輪經濟規劃。市場觀察，農曆年後中國可能推出新政策，加上美國新政府政策逐步明朗化，第一季將是觀察產業供需變化的關鍵時點。
面對國際局勢變化，台灣石化業者積極調整策略。台塑集團將轉型布局電子半導體、綠能環保等新興領域；南亞 (1303-TW) 深耕高階電子材料；而台聚集團的台聚 (1304-TW) 及亞聚 (1308-TW)，則力拚高端發泡級和電纜料市場，拓展新應用。
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