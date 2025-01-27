〈蛇年產業景氣前瞻〉台灣石化業面臨新局 美中政策走向成關鍵

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-27 10:10

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國際石化產業 2025 年將進入新局面，在美國新任總統川普宣示將擴大石油開採，以及中國大陸十四五計劃邁入收官年之際，台灣石化業者面臨新一波挑戰與轉機。

川普就職演說指出，美國擁有豐沛的石油及天然氣資源，未來將積極開採並增加出口，此舉勢將影響全球油價走勢。法人預估，受美國供給增加及 OPEC + 減產政策調整影響，2025 年布蘭特原油價格可能在每桶 62 至 77 美元區間波動。

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貿易政策方面，市場關注川普政府可能於 2025 年上半年對中國、加拿大及墨西哥等國家調整關稅，此舉不僅影響全球經濟成長，也可能衝擊油品需求表現。