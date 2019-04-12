官方消息指出，美國兩黨 21 名國會議員 4 月 11 日聯名致函美國國稅局（IRS），請求該局針對「加密貨幣納稅方法」發表最新版本的指導方針，並在 4 月 15 日前給予回覆。

信函中提到，美國納稅人保護協會 (IRS National Taxpayer Advocate) 早於 2008 年就曾進行調查並指出，納稅人遇到最嚴重的障礙就是「虛擬資產、貨幣交易的稅收制度不夠明確」。

2014 年，IRS 宣佈以稅收目的將加密貨幣定義為「無形資產」，示意比特幣投資者需以「無形資產」的方式納稅，而加密貨幣礦工和其他連帶獲得受益的人也須報稅。

一眾國會議員認為，IRS 距離上次發布數位資產相關納稅指導已事隔近 5 年，而在這段期間內，加密貨幣市場的觸角已從散戶投資者延伸至對沖基金，因此引發出一系列新的稅收問題尚待解答，更以最基本的問題為例：「納稅人應如何計算和追蹤所持有的加密貨幣？」，凸顯出美國當前對於數位資產的納稅制度仍存在的「實質性模糊」。

IRS 去年 7 月更宣佈，「加密貨幣交易」將會是大型、國際企業的審計重點，加緊追查逃漏稅的加密貨幣投資者。這意味著，納稅人必須在法規界線模糊的情況下，設法儘量避免任何法律責任。為此，函中列出眾立法者認為最迫切需要解答的 3 大問題：

可被接受的「虛擬貨幣成本基礎」計算方法。根據 2014 年發布的《投資者指南和規則》（IRS Notice 2014-21）。請問「照慣例所採用的合理方式」的具體方法為何？

可接受的「成本基礎分配方法」和虛擬貨幣的「地段救濟方法」（Lot Relief Method）。納稅人在花費或交易虛擬貨幣時，是否需要使用特定的身份證明？或利用其他方法，如：FIFO（先進先出）或平均成本（以虛擬資產的平均成本為基礎），這些方法是否也可以被接受？

比特幣區塊鏈已於 2017 年進行硬分叉，請問分叉幣的稅收方式為何？

信中總結寫到，「當美國國稅局保持沉默之際，期望納稅人能夠在困境中自行尋找解答，這種情況是不合理的。」

本月初，美國理財公司 Credit Karma 發表調查報導透露，2019 年 1 月上報「短期加密貨幣虧損」的人數比 2018 年同期增長 5 倍。此前，該公司發表另一項研究指出，只有 53% 的美國公民計劃對其數位資產報稅，而 35% 的受訪者則表示加密貨幣投資虧損，並沒有報稅的打算。

這篇文章 美兩黨國會議員連署：國稅局應儘快更新加密貨幣納稅方法 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』