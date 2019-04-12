仁寶攻智慧照護 成立「神寶醫資」深耕國內市場 首發雲林縣

財訊快報 2019年4月12號18點50分

仁寶 (2324) 進軍智慧醫療照護市場，日前攜手雲林縣政府、台大醫院雲林分院、雲林科大以及浩鑫(2405)、佳聯有線電視、優盛醫學舉行「智慧照護、雲林上場」啟動記者會，透過產官學合作打造雲林智慧照護、樂齡健康城願景。 仁寶近年投入智慧醫療事業，布局包括智慧照護、遠距醫療、電子病歷、癌症免疫細胞等領域，看好遠距醫療服務，著重以物聯網應用為基礎，結合醫療場域落地發展，亦於首季成立醫療事業子公司「神寶醫資」，專責醫療物聯網解決方案及政府健康照護專案市場。



仁寶表示，這次該公司承接經濟部工業局「居家量測、評估串醫病 - 新智慧健康服務平台」專案計畫，將由神寶根據雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣政府需求，落實規劃與執行。



仁寶說，該集團在雲平台與大數據的科技輔助之下，領先發展居家健康、智慧長照、遠距照護等面向之產品服務，陪同縣市政府、長照機構和醫療院所共造高齡友善的健康照護環境，並期許透過智慧科技照護照務，提升銀髮照護品質、便利性，讓城鄉照顧零距離。



這次計畫案，仁寶與浩鑫透過專業分工，全面建造照護據點，仁寶負責健康管理 APP、雲端平台研發以及建立智能體驗據點。在雲林縣選定雲科大作為智能體驗據點，未來雲林縣民眾可以在該智能體驗據點進行生理數值量測，搭配其健康管理 APP 長期記錄，成為專屬個人的健康護照，若民眾需要至醫院看診，健康管理 APP 也提供醫院端線上掛號服務。