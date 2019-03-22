〈仁寶法說〉去年稅後純益89億 創7年高 每股純益2.05元

仁寶 (2324-TW) 法說今 (22) 日登場，公布去年第 4 季與去年全年財報，第 4 季稅後純益 16.95 億元，季減 55% ，年減 19% ，每股純益 0.39 元；雖然第 4 季單季衰退，但是去年全年稅後純益 89.13 億元，為近 7 年新高，年增 55% ，每股純益 2.05 元。董事會同時通過決議，每股擬配發 1.2 元現金股利，配發率 59% ，以今日收盤價 19.1 元計算，現金殖利率約為 6.28% 。

仁寶第 4 季營收 2803.02 億元，季增 11%，年增 10% ，毛利率 3.1% ，季增 0.2 個百分比，年減 0.9 個百分比，營業利益率 1%，季增 0.2 個百分比，與去年持平；稅後純益 16.95 億元，季減 55%，年減 19%，每股純益 0.39 元。

仁寶去年全年營收 9677.06 億，年增 9%，毛利率 3.2%，較 2017 年轉正，營業利益率 1% ，與 2017 年持平；稅後純益 89.13 億，年增 55% ，每股純益 2.05 元。

仁寶表示，2018 全年度 PC 佔 70%、非 PC 業務佔 30%，全年毛利率下降主要受到客戶產品組合、去年零組件漲價等原因影響。以全年來看，由於 Fed 多次升息，使仁寶利息支出增加，而在匯兌部分已較往年大幅改善。