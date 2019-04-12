日立公開收購永大案 獲經濟部投審會通過

日商日立申請藉由國內事業台灣日立，轉投資取得電梯大廠永大 (1507-TW) 股權一案，今 (12) 日獲經濟部投審會核准通過，投審會表示，有關公開收購部分，針對國家安全及產業效益等因素予以審核，但投資人仍應審慎評估應賣風險。此收購案在獲投審會通過後，目前在主管機關核准方面，僅待台灣公平交易委員會通過。

日立今年 1 月原宣布，擬以每股現金 60 元的價格，以公開收購方式，取得永大總數約 21.66% 至 88.32% 股權，不過，為鼓勵更多股東參與應賣，日立在 3 月下旬提高收購價格至每股 65 元，以加速實現公開收購的最終目的。

而在今日公開收購案獲投審會通過後，日立也發布聲明，呼籲永大股東於公開收購截止日 (22 日) 前，踴躍參與應賣，日立並將全數購買此次響應公開收購的所有股份。

永大經營權之爭近來已開打，獨立董事陳世洋以日立收購永大案，董事會部分成員未盡忠實義務為由，將於 4 月 18 日召開股東臨時會，全面改選 9 席董事，而陳世洋昨 (11) 日也與另一位獨立董事謝永明隔空交戰，互相抨擊對方違背獨董忠實及注意義務。

謝永明提出 7 點抨擊陳世洋，他認為，召開臨時股東會無正當性，且公開收購價格在合理價值區間，而陳世洋則回擊，若要出售公司，就須考量全體股東與員工的最大利益，以最有利益的價值出售。

市場傳出，市場派與寶佳集團結盟，寶佳目前持股比例已逾 14%，市場派可望在此次董事改選，取得過半席次，屆時將為日立收購案增添變數。