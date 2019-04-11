銀行資本計提從寬規定 可望提高資本適足率 有利金融整併

金管會今 (11) 日宣布，銀行投資全球系統性重要銀行 (G-SIBs) 所發行的合格債務工具 (TLAC 債務工具)，現行是從銀行資本中全數扣除，為與國際接軌，將採從寬方式推動新的資本計提規定，預計 2020 年元旦上路。

去 (2018) 年投資全球系統性重要銀行債務性工具最多的玉山銀行，將受惠最大，銀行資本適足率可望提高，有助強化銀行的資本品質及風險承擔能力，有利金融併購。

現行銀行投資 G-SIBs 的 TLAC 債務工具分成兩大塊，一、投資類別若是重大投資者，也就是普通股持股比率超過被投資方的 10%，投資餘額要從第二類資本全數扣除，但目前國銀尚無對 G-SIBs 有重大投資的情形，因此沒有國銀會被全扣；二、投資類別若是非重大投資者，現行是從銀行資本中全數扣除，未來只要未逾 TLAC 門檻－－也就是沒超過投資方 CET1 的 5%，就計入風險性資產，資本不用扣除。

用新的資本計提法試算，銀行普通股權益第一類資本 (CET1) 將從 11.26% 拉高到 11.37%，其他第一類資本 (AT1) 將從 11.88% 拉高到 12.14%，整體國銀資本適足率將從 14.20% 拉高到 14.94%。

因考量導入 TLAC 債務工具的投資，併配合修訂其他法定資本工具的非重大投資等相關規範，對資本計提變動不大，因此規劃自 2020 年 1 月 1 日起施行。

至於重大投資 (含子公司) 部分因變動較大，亦即現行投資金額是從普通股權益中扣 50%、其他第一類資本扣 25% 及第二類資本扣 25%，國際新規定是投資餘額若超過資本工具門檻－－也就是 CET1 的 10% 者，超過金額要全數自普通股權益中扣除。

簡單來說，就是海外子行規模越大、投資金額占其普通股權益比重越大的銀行，資本適足率就會下滑，有些銀行恐怕甚至需要面臨普通股增資，因為影響層面較大，因此將給予 3 年緩衝期，也就是自 2022 年 1 月 1 日才會開始實施。