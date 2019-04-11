日本變更鈔券設計 將帶來1兆2600億日圓的經濟效果

針對日本即將在 2024 年度發行的，全新 1 萬、5 千、1 千日圓紙鈔以及 5 百日圓硬幣，日本財務省在眾議院財務金融委員會上表示，根據民間企業的試算，在自動販賣機的修改上將帶來約 1 兆 2600 億日圓的經濟效果。

日本政府為了防止貨幣遭到偽造，在本週二 (9 日) 發表了全新設計的 1 萬、5 千、1 千日圓鈔券還有 5 百日圓硬幣。

雖然日本新設計的各種紙幣尺寸，是維持與目前流通中的鈔券相同大小，但是因為新增了光影變化箔膜等防偽設計，鈔券的正反兩面圖案也一併進行刷新，所以在相關機器的辨識功能上都必須進行修改。

日本財務省理財局長可部哲生在週三 (10 日) 時，於眾議院財務金融委員會上表示，「變更設計完全是從防止偽造的觀點來進行，並非為了進行經濟對策，未以政府的身分來進行經濟效果的試算」。

日本將發行新版紙鈔及硬幣，大量機器需要修改辨識功能 (圖：AFP)

而日本自動販賣系統機械工業會 (Japan Vending System Manufacturers Association，JVMA) 的試算結果顯示，在 ATM 及自動販賣機等修改上，與紙鈔設計變更相關的修改費用約需 7700 億日圓，而在 5 百日圓硬幣的相關修改上約需 4900 億日圓，合計將產生約 1 兆 2600 億日圓的經濟效果。

日本政府在 9 日宣布鈔券改版的消息後，日本大型驗鈔機廠商日本金錢機械 (6418-JP) 在當天收盤時大漲 8.6%，Glory(6457-JP) 也在同日收盤時大漲 7.9%。

業者表示上次日本政府在 2004 年進行鈔券改版時，在 3 年的時間內為業界帶來約 900 億日圓的銷售額。

日本的金融機構在日本全國共有 24.5 萬台的 ATM。而在飲品方面，光是麒麟控股 (2503-JP) 旗下的 Kirin Beverage 就擁有超過 20 萬台以上的自動販賣機。市場規模相當可觀。

日本第一生命經濟研究所的首席經濟學家永濱利廣表示，在 ATM 與自動販賣機相關的修改上，預估有 1.6 兆日圓的直接經濟效果。和日本在上次 2004 年進行鈔券改版時相比，由於 ATM 等機器增加之故，經濟效果有可能為當時的 2 倍以上。