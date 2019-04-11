歐股盤前─歐盟同意英國脫歐延至10月31日 指數期貨漲跌互見

歐盟領袖日前於緊急峰會中提議，讓英國脫歐期限延後至 10 月 31 日，並將於 6 月對此事進度，進行評估；今 (11) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週四下午 2 點 38 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨持平，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.02 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.11%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.29%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.31%，深證成指下跌 1.79%；南韓 Kospi 指數下跌 0.029%，日經 225 指數上漲 0.11%；台股收跌 59.37 點，至 10808.77 點。

美中貿易談判傳新進展，兩國針對開設「執行辦公室」，確保彼此落實貿易協議一事，取得共識，昨日美股收高。

週三標普 500 指數收漲 10.01 點，至 2888.21 點；道瓊工業指數收漲 6.58 點，至 26157.16 點；那斯達克指數收漲 54.97 點，至 7964.244 點。

聯準會 (Fed) 日前公布 3 月會議紀錄，內容顯示，與會官員多認為，受經濟放緩等風險因素影響，目標政策利率將維持在 2.25% 至 2.5% 區間範圍內不變。

歐洲央行 (ECB) 週三召開利率決策會議，維持三大基準利率不變，符合市場預期；ECB 聲明指出，2019 年，利率將維持在當前水平，並確保歐元區核心通膨水平，在中期內接近但低於 2%。

ECB 總裁德拉吉表示，經濟數據顯示，歐元區經濟成長趨緩，且地緣政治、保護主義，都對經濟信心造成打擊，「充分的貨幣刺激，有其必要性。」

歐盟領袖於布魯塞爾召開的緊急峰會中提議，讓英國脫歐期限延長至 10 月 31 日，且已獲英國同意；歐盟理事會主席圖斯克呼籲英國，「這次請別浪費時間」。