否認成為「中國間諜」受害者 艾司摩爾：這是錯誤的

荷蘭媒體 Financieele Dagblad 報導稱，該國半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML)，遭其中國員工竊取機密，恐導致數億美元虧損；對此，艾司摩爾今 (11) 日發布聲明表示，「我們並不同意，暗指本公司『成為中國間諜受害者』的說法，這是錯誤的。」

Financieele Dagblad 報導援引艾司摩爾美國子公司與中國 XTAL 公司之間的法律糾紛，6 名艾司摩爾前員工，違反雇傭合同，與 XTAL「共享」艾司摩爾的軟體開發流程；去年 11 月，美國加州法院判決，XTAL 應賠償艾司摩爾 2.23 億美元，1 個月後，XTAL 便申請破產。

報導指出，近年來，荷蘭情報機構數度示警，中國已盯上荷蘭的科技公司，進行知識產權盜竊活動；據悉，XTAL 母公司「東方晶源」，與中國科技部有著密切聯繫。

不過，艾司摩爾執行長 Peter Wennink 透過聲明強調，暗指艾司摩爾成為「國家陰謀」受害者的論調，是錯誤的；近年來，艾司摩爾在資產保護方面的努力，已大幅提升。

聲明寫道，艾司摩爾是企業間諜活動的受害者，但事發後，便果斷地採取因應措施；在該事件中，有些涉入者是中國公民，但也有他國人士參與其中，「我們相信，我們可為包括中國客戶在內的所有客戶，提供服務。」

台北時間週四晚間 8 點 52 分，Investing.com 報價顯示，艾司摩爾股價下跌 1.21%，至 175.64 歐元。