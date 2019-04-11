新興市場資料中心建置需求殷 營邦獲大單業績衝 Q3拉貨動能將再啟

台伺服器廠商營邦 (3693) 獲東南亞一線資料中心全系統大單，帶動首季業績一舉突破 11 億元，創 14 季新高。展望全年，因白牌資料中心伺服器需求持續成長，新興市場需求轉殷，東南亞客戶第三季可望再啟拉貨動能，今年看旺。此外，去年每股虧損收斂到 0.21 元，日前已公告元月已獲利，每股盈餘 0.06 元，首季將轉盈。本季業績雖轉淡，但將優於同期，毛利率則大幅回升到 19-20%，估計仍持續獲利。



營邦近日在首季業績出爐，表現亮麗之下，股價卻逆勢跌破 50 元大關，主要是市場預期該東南亞一線客戶首波拉貨完畢，第二季進入裝機期，本季業績將較首季出現明顯下滑。



不過，公司指出，在分散客戶的努力奏效之下，第二季業績仍將強於去年同期的 6.69 億元，並且因毛利率提升，將維持獲利格局。而因東南亞一線客戶的還有二期、三期資料中心待佈建，給予營邦的預估數量相當樂觀，預估第三季開始該客戶還會有新的拉貨潮。



而近年營邦積極分散客戶，目前仍有新客戶洽談當中，今年也會有所斬獲。因看好白牌資料中心的成長展望，今年該公司在策略上，將全力衝刺營業額與絕對獲利，拉高 EPS 表現。



因全球白牌資料中心市場高成長，帶動廣達 (2382)、緯創(3231) 旗下的緯穎 (6669) 大成長，營邦攻佔二線資料中心市場，看好中東歐國家與東南亞國家的資料中心建置需求正逐漸起飛，且多釋出全系統訂單，毛利率雖較機箱低，但絕對金額大，有助衝刺營收獲利。



因此，去年第四季毛利率滑落到 15.82%，首季將維持此一水準，但第二季全系統占比下滑之下，雖業績較首季減少，但毛利率可望回升到 19-20%。目前該公司北美市場占比逾 66%，為業績來源最大的區域，以高密度機箱出貨為主，毛利率高達 25-30% 甚至更高。