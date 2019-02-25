營邦產能在台灣 貿易戰不影響反受惠 攻中國雲商機 蘇州廠H2開出

營邦 (3693) 轉型有成，受惠雲市場攀升，今年成長可期。其中，營邦強化中國市場佈局，下半年蘇州後段組裝廠產能可望開出，進一步擴大業績來源。而儘管美中貿易戰近期已見紓緩，但營邦主要生產基地在桃園，不受貿易戰演變影響，亦未受到去年 9 月底 10% 關稅衝擊，且可望受惠轉單效應。而蘇州廠則以中國內需市場為主。



過去營邦在俄羅斯最大搜尋引擎 Yandex 大單在握時，俄羅斯單一市場營收佔比一度高達約 6 成，直到合作關係結束，去年該市場佔比已降至 5%，美國市場佔比 66%，歐洲 13%。



法人指出，營邦近年致力分散客戶獲致成效，目前前 5 大客戶佔比約 50%，營運穩定度攀升。而中國大陸雲市場近年蒸蒸日上，相較競爭對手勤誠 (8210) 中國市場業務大幅成長，近年還擴大佈局，2016 年在上海設立研發設計總部，就近服務客戶，營邦也急起直追。



營邦採輕資本模式發展中國市場，去年下半年以租賃方式開始建置蘇州後段組裝廠，目標即是中國雲市場的耕耘，預計今年下半年新產能即可開出，增添業績動能。據評估，營邦中國市場過去佔比不高，2017 年與去年分別約僅 9% 與 8%，基期低，因此成長性看好。