台股盤後—蘋概多空交戰 鴻海力撐指數守住10800點

國際股市回檔修正，台股今 (11) 日在台積電低迷、大立光開高走低下，盤中也翻黑下挫，三王中僅鴻海力守紅盤，支撐指數在 10800 點上，台股今日終場跌 59.37 點或 0.55%，以 10808.77 元作收，回測 5 日線，成交金額 1374.76 億元。

台積電今日開盤後就在平盤下震盪，終場下跌 0.8%、大立光則是開高走低，盤中翻黑下挫，終場下跌 1.7%，不過鴻海昨日公告 3 月以及第 1 季營收繳出同期新高的佳績，也支撐股價力守紅盤，收漲約 1%。

其餘蘋概股表現也是不同調，機殼廠可成上漲 2.9%、鎧勝也大漲 7.6%、樞紐廠新日興更是直逼漲停板，連接線 / 器廠良維、宣德也漲 2-3%，不過像是康控 - KY 則是下跌 4%，TPK-KY；玉晶光、嘉聯益等終場均收黑，穩懋、全新等也是翻黑作收，蘋概多空不同調。

另外像是工具機雙雄上銀以及亞德克 - KY 今日也是下跌逾 3%，表現較為疲弱。

分析師指出，台股受國際股市短線陸續回測 5 日線影響，同步走弱，加上台股今年以來累積漲幅相當大，相對有位階偏高的疑慮，可能持續陷入震盪整理，但在多頭格局還未改變的情況下，若指數拉回至 5 日線，還是可逢低承接。