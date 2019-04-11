【撰文／蔡明彰】

台股從本波底部 9319 點以來已彈升 1500 點，漲幅居前的個股幾乎都是成長股，多鏡頭的玉晶光 (3406)、砷化鎵的穩懋(3105)、ABF 載板的欣興(3037)、南電(8406) 等，不過當大盤臨近 1 萬 1 千點逼近 11270 點的頭部套牢區，許多成長股的預估本益比已大幅攀升，而 Q1 財報尚未發布因而無法確定是否調升今年 EPS，於是成長股將在 5 月中旬 Q1 財報截止公告前暫時整理。

欣興大漲 178％

以欣興為例，波段底部 14.25 元以來漲到 39.65 元，大漲 178％，ABF 載板將在 5G 時代需求大增，去年 EPS1.15 元較前年 0.28 元成長 3.1 倍，欣興的成長股特性展現出來。法說會對 Q1 展望樂觀，估單季 EPS 與去年 Q4 的 0.52 元相當，故今年 EPS 估計有挑戰 2 元機會。可是 Q1 財報尚未公告，暫不調高今年預估 EPS，因而價位近 40 元的欣興的本益比上升至 30 倍，這個太高本益比將使追價意願下滑而價位再漲的空間不大。必須等到 Q1 財報公告，果真有單季 EPS 0.5 元以上，市場才會進一步調升 EPS，若欣興今年 EPS 上修至 2 元，則 40 元的本益比降為 20 倍才有股價再漲的機會。

聯電 P/B 0.7 倍

台股這波彈升 1500 點大行情卻無價值股太多的發揮空間。我舉二檔熱門的價值股為列，聯電 (2303) 淨值 17.28 元，股價淨值比 0.69 倍；晶電 (2448) 淨值 45.57 元，股價淨值比 0.62 倍。而聯電去年 EPS 0.58 元較前年 0.79 元衰退 27％，晶電去年 EPS 虧損 0.42 元較前年 1.55 元由盈轉虧，都不是成長股，而是股價淨值比低於 1 倍的價值股。

科創版吸金

不過價值股若無利多題材將永遠不動如山。聯電在大盤 9319 點相對低價 10.55 元，現在 12 元，只上漲 14％。聯電未來 6 個月將有大陸子公司和艦可望於陸股科創板掛牌的利多題材。科創板是習近平親手打造的黃金甲，目的在於突破川普總統封殺「中國 2025 製造」，有關先進製造、資訊技術、節能環保、生物醫療等 20 個新興科技產業可以在科創板掛牌以取得營運資金。陸股科創板將是中國資本市場新里程碑，允許同股不同權企業上市、允許尚未獲利的企業上市、註冊制審核流程不超過 6 個月、漲跌幅放寬至 20％、為創投基金提供更靈活的退場機制等， 全球投資機構及投資人眼睛為之一亮。中美貿易戰達成協議後，習近平的挑戰才開始，被川普圍堵後中國如何吸金及吸人才？因而習近平打造科創板留住新興科技及人才，保住中國經濟的一線元氣。

來源：《萬寶週刊》 1328 期

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