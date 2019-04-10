【華冠投顧】大盤持續創新高、營收表現高預期

大盤趨勢》

指數雖早盤較弱，但是尾盤拉抬向上，看了一下均量也有突破，又是一個多方勝出的日子。今天有很多公司業績公佈，好壞公司都有，不過多數強勢個股，營收表現都還不錯。但是最主要是，能不能出現年增二成的表現，畢竟二月營收較少，三月營收月增的機率相當高，如果年增超過二成，代表產業趨勢、公司業績都有相當不錯的表現，這樣的股票才值得 "後續追蹤"。另一方面，指數今天越過年線扣抵值，未來的兩個星期年線扣抵值將步入低檔區，有利年線仰角增加，若大盤都能守在 5 日線上，那麼年線仰角上揚將指日可待。

類股表現》

今天類股中比較整齊的部份，有光學與遊戲類股，光學類股方面，3504 揚明光長紅出現上影線，量能是後續關鍵。而 3441 聯一光則是長紅 k 棒，收復上周的黑 k。另外，車用鏡頭則有 6209 今國光、3019 亞光、4976 佳凌、走在平盤之上，後續年線仰角若能增加，則股價將有機會表現。另外，遊戲類股方面，多數都是量能較小的股票，不過指標股 3293 鈊象創高後拉回，短線而言，仍是資金輪動的格局。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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