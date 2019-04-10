台股盤後－台指期領先擺尾 大盤翻紅再創半年新高 收漲16點

美股下跌拖累亞洲股市今 (10) 日普遍表現不佳，不過，台股相對有撐，今天盤面焦點落在被動元件、生技、3 月營收成長股，尾盤更在台指期拉抬之下，加權指數翻紅續創半年新高，最高達到 10875.65 點，終場上漲 16.54 點，收在 10868.14 點，成交量為 1284.65 億元。

台股在連漲 5 個交易日後，今天前半場因為缺少大立光、台積電雙王加持，都在盤下震盪遊走，電子股中，聯發科股價攀 9 個月新高；多頭聚焦被動元件族群，包括：天揚漲停作收，興勤、奇力新、蜜望實、大毅等都漫步紅盤之上。

生技醫療股續揚，有新藥授權好消息的基亞、母公司的云辰今天再飆出第 2 根漲停板，商之器、美時、晶宇、太景 - KY、康樂 - KY 都表現搶眼。

3 月營收成長股也受買盤青睞，尤其 3 月營收創歷史新高的易華電上漲超過 3%，信邦、建和興、昇陽半、中裕等都漲超過 1%。

值得留意的是，中國大陸發改委最新發布《產業結構調整指導目錄》，將虛擬貨幣挖礦列入淘汰類產業，受此衝擊，比特幣概念股憾訊重挫跌停作收，麗臺也大跌超過 7%，映泰跌逾 6%，創意、青雲股價也都鐵青。

整體來說，外資目前對台股態度仍是中性偏多，在台指期、台指選擇權持有多倉部位較高，顯示對台股後市仍有信心，尾盤在台指期拉抬之下，台股續創半年新高，且亞股今天受國際盤影響程度相對小，在國際股市干擾的陰霾消除之後，後續可望還有挑戰新高契機。