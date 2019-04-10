大同集團財務危機意外燒出銀行茶壺風暴 台銀：對集團曝險降減中

大同集團子公司財務危機，意外衍生台灣銀行茶壺內風暴，台灣金獨立董事陳錦稷日前在臉書砲轟，台銀因為接連踩到慶富與華映等聯貸地雷，因此被迫在短期內大幅增提超過百億元的備抵呆帳準備，台銀今 (10) 日澄清，對華映擔保率接近 100%，對大同也有將近 8 成的擔保率，對集團曝險正在降減中。

台銀前年增提備抵呆帳僅 16 億，但去年起到今年 2 月增提備抵呆帳，卻一口氣暴增至 103 億元，引來獨董連番質疑，甚至進一步衍生出獨董槓上台灣金、銀董事長呂桔誠的「茶壺風暴」，時值公股行庫高層大搬風敏感時刻，獨董的公開指控，格外引人矚目。

大同集團旗下的華映與綠能因淨值轉負值，接連面臨下市命運，市場質疑，銀行對大同集團的授信恐影響銀行資產品質。

台銀對此發布澄清稿解釋，華映與大同是台銀企金老客戶，授信往來超過 30 餘年，僅管大同與子公司面臨營運逆風困境，但台銀已積極採取集團授信曝險降減與風控措施，也要求集團須增提擔保品，維護銀行債權。

對於增提備抵呆帳準備，台銀重申，近年來持續改善資產品質，讓逾放比及覆蓋率均已顯著改善，去年度逾放比率已經從前年的 0.29% 降至 0.21%，呆帳覆蓋率也拉高至 715%。